Adıyaman'da Narkotik Uygulamasında 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Narkotik Uygulamasında 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı

Adıyaman\'da Narkotik Uygulamasında 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında 2 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan çalışmalarda 91 sokak, 37 park, 31 metruk bina ve 114 iş yeri incelendi. Ayrıca 275 aracın sorgusu yapıldı ve 2 bin 679 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Kimlik kontrolü yapılan kişilerden 20'si çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi ve haklarında işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

19.04.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narkotik uygulamalarında 2 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında 91 sokak, 37 park, 31 metruk bina, 114 iş yeri inceledi. Jandarma ekipleri aynı zamanda çalışmalar kapsamında 275 aracın sorgusunu yaparken 2 bin 679 kişinin ise kimlik kontrolü yapıldı.

Sorgusu yapılan 2 bin 679 kişiden 20'si çeşitli suçlardan arandığının tespit edilmesi üzerine haklarında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Narkotik, Adıyaman, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Narkotik Uygulamasında 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Kerimcan Durmaz, Estetik Operasyonlarını Sonlandırarak İmajını Değiştirdi Kerimcan Durmaz, Estetik Operasyonlarını Sonlandırarak İmajını Değiştirdi
15:50 ’İsrail’in başkenti neresidir’ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü 'İsrail'in başkenti neresidir?' sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:38 Paris’teki İran büyükelçiliği önünde canlı bomba alarmı Ekipler olay yerine sevk edildi Paris'teki İran büyükelçiliği önünde canlı bomba alarmı! Ekipler olay yerine sevk edildi
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Narkotik Uygulamasında 2 Bin 679 Kişinin Kimlik Kontrolü Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement