Adıyaman\'da Örenli TOKİ\'lerde yayaya otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'ler içerisinde 01 DSD 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut D'ye çarptı. Meydana gelen kazada Mahmut D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.