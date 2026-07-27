Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altında

Adıyaman\'da Orman Yangını Kontrol Altında
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Adıyaman'da elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Adıyaman, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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