Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın helikopterle söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın helikopterle söndürüldü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter desteğiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak köyleri tehdit etti. İtfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. Ancak alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri bölgeye sevk edildi. Helikopterlerin su boşaltmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birçok ağaç zarar gördü ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 18:28
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Ormanlık alanda çıkan yangın helikopterle söndürüldü

Ekipler orman yangınını söndürmek için yoğun mücadele verdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler yoğun mücadele verdi. Yangın, helikopter desteğiyle söndürülebildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Koçali, Gökçay ve Çatalağaç Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda örtü yangını başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Köyleri tehdit etmeye başlayan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Yangını söndürmeye çalışan ekiplere civarda bulunan köy halkıyla sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama ve kurtarma ekipleri de destek verdi. Arazi şartlarının engebeli olmasından dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşandı. Meşe, palamut, çam ve keven bitkisinin yer aldığı ormanlık alanda bir çok ağaç zarar gördü. Saatlerce süren söndürme çalışmalarında alevler kontrol altına alınamayınca bölgeye bu sefer Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri havalandı. Bölgeye gelen helikopterler Çat Barajından aldıkları suları getirerek alevlerin üzerine boşalttı. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın helikopterle söndürüldü - Son Dakika

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