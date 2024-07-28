Adıyaman'da Ormanlık Alanda Kuru Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da Ormanlık Alanda Kuru Ot Yangını Söndürüldü

Adıyaman\'da Ormanlık Alanda Kuru Ot Yangını Söndürüldü

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında çıkan kuru ot yangını, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

28.07.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Adıyaman'da, meydana gelen kuru ot yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında kuru ot yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana doğru ilerledi. İhbar üzerine olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin erken ve hızlı müdahaleleri sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın yerinde daha sonra titizlikle soğutma çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Ormanlık Alanda Kuru Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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