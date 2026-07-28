Adıyaman'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kayaönü ve Ahmet Hoca köyü kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi, emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA, UMKE, jandarma ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine olay yerine helikopter sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale devam ederken, olay yerine gelen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Küçük ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yangının kontrol altında olduğunu belirtirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.