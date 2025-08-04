Adıyaman\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Gaziantep yönüne seyir halinde olan Mustafa Çetinkaya idaresindeki 02 KP 700 plakalı otobüs ile Aydın Kartal idaresindeki 02 EN 955 plakalı otomobil Çelik köyü yol kavşağında çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Aydın Kartal, Buse Elif Kartal, Yiğit Hurşit Kartal, Fatma Torun ve Gülden Kartal yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN