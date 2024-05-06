Adıyaman'da otobüsün yayaya çarpması

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Otobüsün yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

Yaşlı adam çarpmanın şiddetiyle yere yığıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama otobüsün çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İbrahim Şahan'a Abuzer T., idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehiriçi yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle yere yığılarak yaralanan İbrahim Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.