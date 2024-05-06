Adıyaman'da otobüsün yayaya çarpması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da otobüsün yayaya çarpması

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı bir adamın otobüsün çarpması anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın şiddetiyle yere yığılan adam, hastaneye kaldırıldı.

06.05.2024 22:19  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otobüsün yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

Yaşlı adam çarpmanın şiddetiyle yere yığıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama otobüsün çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İbrahim Şahan'a Abuzer T., idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehiriçi yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle yere yığılarak yaralanan İbrahim Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otobüsün yayaya çarpması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas “ateşkes“ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas "ateşkes" dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 1 Mayıs tepkisi: Marjinal odaklara malzeme verildi
19:38 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı 9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 22:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da otobüsün yayaya çarpması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement