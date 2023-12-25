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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı
25.12.2023 - 17:08,
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Ç. yönetimindeki 80 LG 053 plakalı otomobil, Saat Kulesi yakınlarında Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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