Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında Mazlum Gözübüyük idaresindeki 02 ADU 046 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANJ 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mazlum Gözübüyük yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.