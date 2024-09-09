Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Şevket Alınç idaresindeki 02 T 6004 plakalı otomobille Orhan Dikici idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Dikici yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından da Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN