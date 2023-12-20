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Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. - Son Dakika
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Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahta\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
20.12.2023 - 12:19,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. (70) yönetimindeki 02 KV 134 otomobil ile plakası belirlenemeyen M.S (33) yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı M.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücü M.S.'nin daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. - Son Dakika
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