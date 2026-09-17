Adıyaman'da otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı

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Adıyaman\'da otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
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Adıyaman'da Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak kontrolden çıktı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Palanlı köyü yakınlarında Hüseyin A. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilAdıyamanKazaSon Dakika

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