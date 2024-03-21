Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. idaresindeki 10 KB 195 plakalı otomobil ile Halil İ. idaresindeki 02 ADB 291 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Yenimahalle 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Hanife İ. (90), Saniye İ. (50) ve Çağan C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kazaya karışan her iki araç ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN