Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Emniyet Müdürlüğü ışıklarında Mehmet Ali R. idaresindeki 33 AS 769 plakalı otomobil, Mehmet Sait Y. idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
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