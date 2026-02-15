Adıyaman\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çukurdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatmanur Arslan idaresindeki 46 AHK 835 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman yolu üzerinde seyir halindeyken yolda oluşan çukura girdi. Çukura giren otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Kasım Avcı ile Muhammed Alparslan Arslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN