Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.08.2024 12:45
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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu medyana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında M.A., idaresindeki 02 ER 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Takla atan otomobil ise olay yerine gelen jandarma ekipleri ile trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika

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