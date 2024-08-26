Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

26.08.2024 08:55  Güncelleme: 08:56
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cendere Köprüsü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S yönetimindeki 02 KP 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte A.T ve M.E.S yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika

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