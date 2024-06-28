Adıyaman\'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı

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Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi eski belediye binası yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 82 yalındaki Zekiye Turan'a, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı kadın yere yığılarak yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altın alınan Zekiye Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücünün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN