Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında Ekrem Demirpolat'a ait 02 ACM 691 plakalı motosiklet park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Demirpolat, polis ekiplerine bilgi verdi. Polis ekipleri olaylarla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN