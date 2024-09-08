Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı

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Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde park halinde olan Sedat Kaya'ya ait 27 AFP 63 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden Kaya, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN