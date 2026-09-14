Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı
Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde Nuri Özel'e ait 02 AEN 030 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. Polis, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde Nuri Özel'e ait 02 AEN 030 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?