Adıyaman\'da PKK Propagandası Yapan Şahıs Aranıyor

3.Sayfa

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yapan bir şahıs, polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüt propagandası yaptığı iddia edilen Fırat T.'ye yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde Fırat T.'nin adreslerinde bulunmadığı tespit edildi. Her yerde aranan Fırat T. hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararının çıkarıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN