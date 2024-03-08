Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde polis ekipleri aranan şahısları yakaladı

Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında huzur, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki asayiş olayları, operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Toraman, önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İlk iki ayda gerçekleşen asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığı bildirildi. Ayrıca, terör suçları, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve elde edilen sonuçlar da paylaşıldı.