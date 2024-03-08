Adıyaman'da, polis ekiplerine mukavemette bulunduğu ileri sürülen 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren şahısların ihbarını alan polis ekipleri, burada iki şahsın kendilerine karşı mukavemetiyle karşılaştı. Gözaltına alınmak istenilen her iki şahıs polis ekiplerine direnince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerince gözaltına alınan her iki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Polis Ekiplerine Mukavemet Eden 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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