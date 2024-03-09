Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri Bağ Evine Baskın Yaptı: Ruhsatsız Tabanca ve Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Adıyaman'da jandarma ekipleri bağ evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN