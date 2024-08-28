Adıyaman'da mezarlık duvarındaki korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'ndeki eski mezarlık duvarlarındaki korkulukların arasından geçmeye çalışan sokak köpeği, korkulukların arasında sıkıştı. Mahalle sakinleri köpeği çıkartmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çareyi 112 çağrı merkezinde aramakta buldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekipleri, köpeğin sıkıştığı demirleri hidrolik makas ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği kurtardı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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