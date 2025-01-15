Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

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Adıyaman'da park önünden geçen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki Necip Fazıl Kısakürek Parkı önünde Abdulkadir K. isimli kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralanan Abdulkadir K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADIYAMAN