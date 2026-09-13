Adıyaman'da sokak ortasında darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında bir kişi, kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayarak yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında darp edilerek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında B.Ö (23), isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan B.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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