Adıyaman\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Ramazan K. idaresindeki 02 AFS 380 plakalı otomobil, Burunçayır köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak refüje çarparak takla attı. Meydana kazada sürücü Ramazan K. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN