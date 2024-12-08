Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında 44 AT 509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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