Adıyaman'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Adıyaman\'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Adıyaman-Kahta yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı, 3 kişi yaralandı.

08.12.2024 12:18
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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında 44 AT 509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Otomobil, Kahta, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

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