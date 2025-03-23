Adıyaman\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu 7. kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen 06 BG 5646 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN