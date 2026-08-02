Adıyaman'da Takla Atan Araçta Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Takla Atan Araçta Yaralı

Adıyaman\'da Takla Atan Araçta Yaralı
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Adıyaman-Kahta Karayolu'nda otomobil takla attı, 1 kişiye müdahale edildi, can kaybı yok.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar alanı yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 1 kişiye müdahale edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Kahta, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Takla Atan Araçta Yaralı - Son Dakika

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