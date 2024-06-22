Adıyaman'da Tarlada Çıkan Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman'da Tarlada Çıkan Yangın Korkuttu

Adıyaman\'da Tarlada Çıkan Yangın Korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşa ait tarlada çıkan yangında 10 dönümlük alanda yanan kuru otlar korkuttu. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

22.06.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşa ait tarlada çıkan yangında 10 dönümlük alanda yanan kuru otlar korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Peynik Köyü Göl kuzu mevkiinde bir vatandaşa ait olan tarlada sebebi bilinmeyen bir nedenle kuru ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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