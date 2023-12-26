Adıyaman\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Adıyaman'da, motosikletle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 951 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde motosikletle trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Trafik polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 951 TL cezai işlem uyguladı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN