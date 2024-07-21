Adıyaman\'da Tekstil Atölyesinin Demir Kapısına Sıkışan Köpek Kurtarıldı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir tekstil atölyesinin demir kapısına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil atölyesinin demir kapısına sıkışan bir köpek sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri, hidrolik ayırıcı kullanarak demir kapının parmaklıklarını genişletti ve köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - ADIYAMAN