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Adıyaman'da terör operasyonu: BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da terör operasyonu: BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan BDP İl Eş Başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve BDP Eski Eş Başkanı adliyeye sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor.

Adıyaman\'da terör operasyonu: BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi
11.01.2024 - 13:09,
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Adıyaman'da terör operasyonu: BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan BDP İl Eş Başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve BDP Eski Eş Başkanı adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2013-2016 yılları arasında Adıyaman'da meydana gelen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen BDP İl Eş Başkanı Aziz A, 2012 yılında BDP İl Eş Başkanı olan Bedriye P. ve Mebya-Der Adıyaman Temsilcisi Mahmut E. il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Jandarma ekipleri adliye girişinde geniş güvelik önlemi aldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da terör operasyonu: BDP İl Eş başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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