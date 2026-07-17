Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Petrol Caddesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 02 AFN 064 plakalı motosiklet ile 03 LH 646 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Fidan M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıya sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN