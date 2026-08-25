Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Zengin yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında Mustafa Zengin idaresindeki 02 LF 832 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGZ 493 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Mustafa Zengin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Zengin, Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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