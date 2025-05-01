Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 02 AV 770 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 02 AEY 336 plakalı motosiklet Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden A.Ç. ile motosiklette bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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