Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde G.F. idaresindeki 01 ARV 970 plakalı otomobil ile G.C. idaresindeki 27 ASY 994 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden G.F., ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.F., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN