Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Adıyaman'da, iki motosiklet ve bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cihan Akbilek ve Mehmet Ergün idaresindeki motosikletlerle sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABF 353 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Cihan Akbilek, Mehmet Ergün ve Hüseyin O., hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN