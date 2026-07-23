Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
23.07.2026 21:50
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde Bedir E. (35) idaresindeki 27 N 0864 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Adıyaman, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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