Tren Rayı Hırsızlığı Çetesi Suçüstü Yakalandı

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Adıyaman'da tren raylarını çalmak istedikleri esnada suçüstü yakalanan 4 şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan TCDD'ye ait tren raylarını oksijen kaynağı ve çeşitli ekipmanlar kullanarak kesmeye çalıştıkları tespit edilen M.B., F.Y., A.A. ve Y.D. isimli şahıslar jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken şahısların olay esnasında kullandıkları malzemelere ise el konuldu. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN