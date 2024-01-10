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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahta ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, av tüfeği, tabanca ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.

Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı
10.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde M.K. ve N.K. isimli şahısların adreslerine operasyon yapıldı. Operasyonda 7 paket halinde 116 gram bonzai, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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