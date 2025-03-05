Adıyaman'da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarında 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gün içerisinde yapılan denetimlerde 69 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 1 gram bonzai hammaddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet sentetik ecza hap, 1 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı - Son Dakika
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