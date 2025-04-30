Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 45 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 79,12 gram sentetik kannabinoid maddesi, 31,72 gram metamfetamin maddesi, bin 912 adet sentetik ecza hap, 0,98 gram kokain maddesi, 2 adet tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 45 şahıstan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN