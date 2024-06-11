Adıyaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma sonucunda A.İ. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 22 kilo 160 gram kubar esrar, 5 bin 726 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 120 gram kenevir tohumu, 440 gr tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarmada ki sorgulamasının ardından şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN