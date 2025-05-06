Adıyaman\'da Uzman Çavuş Törenle Uğurlandı

Adıyaman'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden uzman çavuş için tören düzenlendi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, 24 Nisan tarihinde Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletten düşmesi sonucu ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Hastanede 12 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman'da tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda askeri personel katıldı. Yapılan tören sonrası Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin cenazesi daha sonra memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. - ADIYAMAN