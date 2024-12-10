Adıyaman\'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu

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Adıyaman'da yalnız yaşayan kişi konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Örenli mevkiindeki K-6 Konteyner Kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları adrese geldi. Konteyner camını açınca Yeninarcılar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Yeninarcılar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN